С 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском.

Кабинет министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса государственными органами. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Исключением будут высокорисковые отрасли, как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль.

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно", - подчеркнула глава правительства.

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По ее словам, в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений. До 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет на нужды обороны и восстановления.

"В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений", - добавила Свириденко.

Также правительство готовит изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Она отметила, что открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только генпрокурор или руководители областного уровня.

Мораторий на проверки бизнеса в Украине - главные новости

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

21 июля Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

22 июля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении моратория на проверки бизнеса.

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