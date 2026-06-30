Цены на золото падают сильнее всего за почти 18 лет: сколько стоит металл

Цена на драгоценный металл уже опустилась ниже 4000 долларов.

Цены на золото во вторник, 30 июня, продолжили снижаться и направляются к самому значительному месячному падению с октября 2008 года. Инвесторы отходят от опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке и все больше ожидают повышения процентных ставок в США для сдерживания высокой инфляции.

Как пишет Reuters, по состоянию на утро спотовая цена на золото снизилась на 0,8% – до 3 985,57 доллара за тройскую унцию (128,1 долл. за грамм). С начала июня драгоценный металл уже подешевел на 12,1%, и это может стать четвертым подряд месяцем падения. Августовские фьючерсы на золото в США потеряли 1% и торговались на уровне 3 999,20 доллара за унцию (128,5 доллара за грамм).

Золото также движется к первому квартальному снижению с 2024 года и самому значительному квартальному падению со второго квартала 2013 года. Война между Ираном и Израилем вызвала резкое подорожание энергоносителей, что усилило инфляционные риски и ожидания дальнейшего повышения ставок.

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"Сейчас мы наблюдаем высокую инфляцию, ожидания высоких процентных ставок и сильный доллар. Именно эти факторы перевешивают все остальные факторы, которые обычно поддерживают рост цен на золото", – отметил аналитик Marex Эдвард Мейр.

Хотя золото традиционно считается защитным активом от инфляции, в условиях высоких процентных ставок оно теряет привлекательность, ведь не приносит процентного дохода.

"Чтобы цены на золото вновь начали уверенно расти, нужен хотя бы один из трёх факторов: снижение реальной доходности облигаций, ослабление доллара или более чёткие сигналы о смягчении жёсткой политики ФРС. Без этого любой рост, вероятно, будет кратковременным, а золото продолжит консолидироваться ниже предыдущих максимумов", – отметил стратег по драгоценным металлам OCBC Кристофер Вонг.

Среди других драгоценных металлов серебро подешевело на 1,3% – до 57,53 доллара за унцию (1,85 доллара за грамм), платина потеряла 0,7% – до 1 563,25 доллара за унцию (50,3 доллара за грамм), тогда как палладий подорожал на 0,4% – до 1 218,07 доллара за унцию (39,2 доллара за грамм). Все три металла также завершают месяц и квартал снижением.

Цены на металлы – последние новости

25 июня цены на золото продолжили падение после того, как днем ранее опустились до самого низкого уровня более чем за семь месяцев. Причиной стало дальнейшее укрепление доллара на фоне роста ожиданий относительно повышения процентных ставок в США в этом году.

В то же время цены на медь выросли после того, как 24 июня достигли минимума за семь недель. Ослабление доллара и рост акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, поддержали металл.

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