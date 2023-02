Достигнута договоренность о привлечении работников JP Morgan в группу советников и представителей финансово-инвестиционного сектора рынка капиталов вместе с компанией BlackRock.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan вопрос привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства встретился с руководством банка и в режиме видеосвязи принял участие в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan.

Среди участников саммита были представители 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний.

Стороны обсудили создание платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины и перспективные направления реализации крупных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности, речь шла о секторах "зеленой" энергетики, ИТ и агротехнологий.

Глава государства отметил, что нынешняя война продемонстрировала определенные слабые места как в Украине, так и в других государствах. В частности, в связи с атаками на энергетику в Украине понимают, что необходимы диверсификация электроснабжения, развитие возобновляемой энергетики. И уже во время войны Украина начала децентрализацию энергетики и приглашает к сотрудничеству иностранных инвесторов.

Одним важных приоритетов президент назвал дальнейшее развитие IT-сектора, который играет чрезвычайно важную роль во время войны. Он также акцентировал на том, что Украина может сделать еще более весомый вклад в кибер- и продовольственную безопасность мира.

Со своей стороны председатель правления, главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон отметил, что холдинг гордится давней поддержкой Украины и обязуется внести свой вклад в развитие Украины.

"Все ресурсы JPMorgan Chase доступны Украине, поскольку она прокладывает свой постконфликтный путь к росту", – отметил он.

Во время встречи Зеленский и представители JP Morgan обсудили вопросы помощи Украине, а также шаги, направленные на долгосрочный рост после войны.

Также была отмечена важность подписанного 9 февраля меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и JP Morgan по предоставлению консультаций украинскому правительству относительно финансовой стабилизации, получению суверенных кредитных рейтингов, управлению государственными активами ликвидности, диджитализации экономики, определению возможностей для установления тесной экономической связи с Европой.

Кроме того, было договорено о привлечении работников JP Morgan в группу советников и представителей финансово-инвестиционного сектора рынка капиталов вместе с компанией BlackRock.

Война в Украине и JP Morgan

JPMorgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Совет по финансовой стабильности (FSB) признал JPMorgan Chase & Co важнейшим финансовым конгломератом мира, в списке глобально системно значимых банков мира занимает первое место. Как крупнейший инвестиционный банк в мире и крупнейший коммерческий банк в США, входит в "большую четвёрку" банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

После полномасштабного российского вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, уже 11 марта 2022 года JPMorgan заявил о том, что уходит из России.

Крупнейшие инвестиционные банки США больше не обслуживают государственный долг Российской Федерации. Речь идет о JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Министерство финансов США запретило проводить операции указанным финансовым учреждениям.

JPMorgan Chase и Goldman Sachs активно торговали российским долгом, но после полномасштабного вторжения России в Украину спрос на операции резко упал. Вскоре банки полностью остановили все операции.

По состоянию на 10 января 2023 года четыре американских банковских гиганта - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co оказались на грани рецессии.

