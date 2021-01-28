Аналитики JP Morgan отмечают, что Украина больше всего пострадала от коронакризиса по сравнению с другими странами ввиду задержки реформ и отсутствия сотрудничества с МВФ.

JP Morgan сохраняет нейтралитет в отношении украинских активов из-за неопределенности вопроса продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Читайте такжеГлава НБУ назвал "ключевое условие для выхода экономики Украины из коронакризисаОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на отчет инвестбанка.

"Мы сохраняем нейтральную позицию по локальным активам, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределенности относительно сроков получения транша МВФ", - указано в документе JP Morgan.

Отмечается, что в то же время его аналитики ожидают, что staff-level agreement может быть заключен по итогам миссии МВФ в январе, однако выплата средств в январе-марте этого года, о чем говорили некоторые официальные лица Украины, маловероятна. Однако, в случае снятия ограничений цен на природный газ в апреле Фонд может перечислить средства во втором квартале этого года.

Ожидается либо поступление 1,4 миллиарда долларов во втором квартале 2021 года, либо два транша по 0,7 миллиарда долларов - во втором и третьем кварталах, либо заключение соглашения о новой программе.

В то же время аналитики JP Morgan отмечают: Украина больше всего пострадала от коронакризиса по сравнению с другими странами. Среди причин инвестбанк приводит задержку реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина получит транш МВФ в феврале-марте 2021 года.

Первый транш по программе stand by в размере 2,1 миллиарда долларов Украина получила в июне 2020 года.

После выделения первого транша было определено четыре просмотра программы. Однако из-за нарушения графика программа сотрудничества фактически находится "на паузе".

Министр финансов Сергей Марченко хочет, чтобы Фонд выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

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Автор: УНИАН