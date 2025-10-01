Беспроцентный репарационный кредит может быть частично использован "для укрепления собственной оборонной промышленности" Европы.

Обсуждения среди ведущих политиков ЕС стремительно сместились к вопросу о том, как изъятие 140 миллиардов евро замороженных российских активов может наилучшим образом поддержать Украину в войне против России. Главный приоритет: позволить Киеву покупать оружие.

Причем именно европейское оружие, пишет Politico. За последние недели в политических кругах произошел резкий разворот в сторону направления заблокированных российских активов в Европе Украине — после многих лет аргументов о том, что замороженные средства должны оставаться нетронутыми, и лишь проценты можно использовать в помощь Киеву.

Теперь лидеры Европы склоняются к идее предоставления иеву "репарационного кредита" под нулевой процент, который должен гарантировать, что деньги будут использованы для закупки вооружений у европейских производителей.

"Нам нужно более структурное решение для военной поддержки, и именно поэтому я предложила идею репарационного кредита, основанного на замороженных российских активах. Мы укрепим нашу собственную оборонную промышленность, гарантируя, что часть кредита будет использована для закупок в Европе и вместе с Европой", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кульминации дискуссии ожидают на неформальном саммите лидеров ЕС в Копенгагене, где обсудят, как потратить санкционные российские деньги и при этом не допустить вето со стороны стран, близких к Кремлю, а именно Венгрии и Словакии, пишет СМИ.

Идея канцлера Германии Фридриха Мерца о том, чтобы обязать Украину использовать кредит для закупки оружия, произведённого в ЕС — вместо восстановления разрушенной инфраструктуры страны — получила поддержку по всему ЕС, сообщили четыре чиновника и дипломата на условиях анонимности.

Франция же остатся осторожной в юридических аспектах кредита для Украины. Однако она поддерживает инициативу Мерца направить финансирование именно на европейское вооружение, сообщил чиновник из офиса президента Эммануэля Макрона.

Дополнительный импульс придало письмо от Швеции и Финляндии, где они выступили за использование 140 миллиардов евро в качестве кредита, чтобы "способствовать европейской безопасности и обороноспособности за счёт дальнейшей интеграции Украины в европейское сотрудничество". Обе северные страны подчеркнули важность промышленной кооперации и заявили, что "обеспечение Украины современным военным оборудованием во всех сферах, исходя из её потребностей, является важной частью европейских мер по укреплению безопасности".

Сможет ли ЕС безнаказанно использовать замороженные российские активы

Заместители министров финансов все ещё пытаются понять "креативную" финансовую схему, необходимую для финансирования кредита, и будут обсуждать инициативу на виртуальных встречах в течение недели.

Серьезным камнем преткновения, особенно для Бельгии, является вопрос, выдержит ли юридическая аргументация Комиссии об изъятии средств проверку в суде. Другой крупный вопрос заключается в том, сможет ли Брюссель использовать заявление лидеров ЕС от декабря, чтобы изменить правила утверждения санкций с единогласия на квалифицированное большинство, тем самым исключив Братиславу и Будапешт из процесса принятия решений.

Другие новости о европейском кредите для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Макрона продолжают убеждают согласовать рекордный кредит Украине за счет российских денег. Схема с кредитом должна быть покрыта национальными гарантиями от стран-участниц ЕС. Однако это может иметь значительные последствия для стран с высоким уровнем долга, таких как Франция.

Кроме того, мы рассказывали, что у союзников Украины есть "одна карта", которую они еще "не разыграли". Это показало бы "стойкость" союза Украины и Запада в противостоянии российской агрессии.

