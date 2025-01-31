Однако налоги надо платить за наемных работников, если таковые имеются.

Физические лица-предприниматели, мобилизованные в Силы обороны, освобождаются от обязательства подавать налоговую отчетность и от начисления самих налогов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба в официальном разъяснении.

В ведомстве отметили, что с 1 декабря 2024 года действует уточненный перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождены ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

В частности, на время службы в армии гражданам не начисляются следующие налоги:

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на доходы физических лиц;

единый налог;

военный сбор.

Поэтому подавать налоговую отчетность по ним тоже не нужно.

Однако, чтобы получить такое освобождение, самозанятое лицо должно подать по месту налоговой регистрации копию военного билета или другого документа, подтверждающего факт мобилизации, а также соответствующее заявление.

"Указанные документы подаются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае пребывания лица на лечении - в течение 10 дней после его завершения", - отмечают в налоговой.

Вместе с тем, если ФЛП имеет наемных работников, он может уполномочить другое лицо выплачивать им зарплату. В таком случае уполномоченное лицо обязано также начислять и удерживать налоги с зарплат наемных работников.

После демобилизации предприниматель должен в течение 180 дней уплатить эти налоги. Штрафы и финансовые санкции за налоговую просрочку в этот период не начисляются.

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