За принятие закона проголосовали 247 народных депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о повышении налогов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения" (№11416-д) в целом поддержали 247 народных депутатов.

При этом, как отметил Железняк, парламентарии оставили размер военного сбора для военных на уровне 1,5%, приняв соответствующую правку к законопроекту.

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Согласно пояснительной записке, документ предусматривает:

1. повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, а именно:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц (минимальная зарплата сейчас составляет 8 000 грн, следовательно, военный сбор составит 800 грн).

2. установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%.

3. установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

4. совершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим.

5. изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и суммы удержанного с них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Повышение налогов в Украине - главные новости

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов (№11416-д), который предусматривает, в частности, увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, а также дополнительный налог на сверхприбыли банков. Это будет первое повышение налогов с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

4 октября Налоговый комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д. По словам народного депутата Ярослава Железняка, часть норм законопроекта вступит в силу задним числом, с 1 октября.

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