Соответствующим законопроектом предусматривается функционирование реестров запрещенной и разрешенной к ввозу и распространению издательской продукции.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины (№7459).

Текст документа, которым вносятся изменения в законы об издательском деле и функционировании украинского языка как государственного, размещен на сайте парламента.

В действующем законодательстве ограничения значительно мягче, а о Беларуси речь вообще не идет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его ключевыми целями является запрет импорта издательской продукции из государства-агрессора - Российской Федерации, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси, усиление законодательных ограничений по ввозу и распространению издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри.

Запрещается выпуск, ввоз, распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов - граждан РФ. В то же время этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Издательская продукция, выпущенная в свет на государственном языке государства-агрессора, которая не подпадает под определенные законодательством ограничения, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения.

Ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции отменяются.

В Украине с 1 января 2023 года книги будут издаваться и распространяться на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и официальных языках ЕС.

Книги на других языках могут издаваться и распространяться, если они изданы на языке оригинала. Переводная литература должна издаваться и распространяться в переводах на украинский язык или любой официальный язык ЕС или язык коренного народа Украины.

Ограничения не применяются, если физические лица ввозят в Украину не с целью распространения в ручной клади или сопровождаемом багаже не более 10 экземпляров, отсутствующих в Реестре издательской продукции антиукраинского содержания.

Реестр издательской продукции антиукраинского содержания и Реестр издательской продукции, выпущенной на русском языке и разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, ведет Государственный комитет телевидения и радиовещания. Реестры размещаются на сайте Гостелерадиовещания и едином государственном веб-портале открытых данных.

Налоги на импорт во время войны:

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