С начала полномасштабного вторжения российских войск Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

По его словам, государство нуждается в помощи для финансирования армии.

"Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - отметил Марченко.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

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