Министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.
Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.
По его словам, государство нуждается в помощи для финансирования армии.
"Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - отметил Марченко.
Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.