С начала полномасштабного вторжения российских войск Верховная Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

С начала полномасштабного вторжения был отменен ряд налогов для бизнеса, однако, учитывая потребности государственного бюджета, правительство планирует вернуть начисление налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары и ввозные пошлины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"На первом этапе мы хотим вернуть НДС на импортные товары и ввозные пошлины. Это делается для того, чтобы наполнить бюджет и поддержать национальных производителей. Если начать разбираться в деталях, то можно понять, что эти инициативы имеют смысл с точки зрения национального бизнеса и экономики. В частности, возврат возмещения НДС - это важное и правильное решение, я не знаю, почему некоторые говорят, что это мешает бизнесу", - отметил он.

Налоги во время войны:

С начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

25 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

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