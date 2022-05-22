Сейчас военные пенсионеры могут получать пенсии только через государственный "Ощадбанк".

Верховная Рада поддержала законопроект, который дает возможность выбирать банк для получения военных пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие за основу законопроекта "О внесении изменений в статью 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно усовершенствования порядка выплаты пенсий" проголосовали 292 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что для военных пенсионеров выбор банковского учреждения для открытия счета для выплаты пенсий ограничен только одним банком – "Ощадбанком".

"Внесение предлагаемых данным законопроектом изменений позволит устранить ограничение для лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц в выборе учреждения банка, через которое органы Пенсионного фонда осуществляют выплаты пенсии, дав возможность получателю пенсии самостоятельно выбирать банковское учреждение из числа определенных государством уполномоченных банков, через которые можно осуществлять выплату пенсии", - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривень повышены пенсии для 486 тысяч 796 военных пенсионеров.

Для военных пенсионеров с инвалидностью размер повышения в среднем составил 995 гривень.

В целом, в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составил 380 гривень.

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