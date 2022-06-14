Эти налоги были отменены в марте, когда существовала угроза дефицита товаров народного потребления, на данный момент она прошла.

Верховная Рада на следующем заседании планирует принять закон о возобновлении налогообложения импорта.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

"Относительно изменений в налогообложении, то мы планируем на следующем сессионном заседании принять закон, которым возобновить импортные налоги, то есть при ввозе товаров на таможенную территорию Украины будут уплачиваться НДС и пошлина", - сказал депутат.

По словам Гетманцева, эти налоги были отменены в марте, когда существовала угроза дефицита товаров народного потребления. На сегодня такой угрозы нет, и это решение вредит отечественным товаропроизводителям, продукция которых дороже, чем импортная.

Нардеп отметил, что это решение существенно ударило по поступлениям в госбюджет, который недополучил около 20 млрд грн.

"Основания для этого решения были, потому что в марте у нас были предостережения относительно дефицита. Это решение свою роль сыграло, но сейчас оно подлежит отмене. Все остальные льготы, которые мы ввели на период войны, это для маленьких, которых мы полностью освободили от налогообложения, это 2% налог, который заменяет налог на прибыль и на добавленную стоимость, это ограничения по проведению проверок и ограничения по начислению штрафов – все это остается до конца военного времени и даже после военного времени на некоторый период", - подчеркнул Гетманцев.

Налоги во время войны:

С начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

25 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

27 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что в Украине вернут налоги, отмененные из-за войны.

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