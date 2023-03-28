В цифровом кошельке можно будет хранить водительские права, разрешение на рыбалку и рецепты на лекарства и прочие разрешительные документы.

Европейский Союз разрабатывает цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты и водительского удостоверения.

Как сообщает Эстонское национальное телерадиовещание ERR, работа над предыдущим приложением цифрового кошелька уже завершена и его начинают тестировать.

В цифровом кошельке можно будет хранить водительские права, разрешение на рыбалку и рецепты на лекарства и прочие разрешительные документы.

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Как сообщается, в кошельке будет функция закрытия информации по усмотрению владельца, т.е кошелек позволит выбирать, кому и какую информацию показывать.

"Например, если вас останавливает дорожный полицейский, он действительно имеет право посмотреть ваши личный код и имя, в то время как швейцару в баре не нужно знать, где вы живете, каковы ваши личный код, дата рождения или имя. Он просто должен видеть, что человеку исполнилось 18 лет. Это вся информация, которая ему нужна", - прокомментировал эксперт Департамента государственной инфосистемы Марк Эрлих.

По словам Эрлиха сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы государства ЕС начали использовать цифровой кошелек до конца 2025 года.

Цифровой кошелек в Украине

В июле 2022 года В Украине официально запустили Google Кошелек. В кошельке можно хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

Личные документы не будут передаваться без разрешения владельца даже в Google, а если телефон будет утерян или украден, данные с него можно будет найти, заблокировать или стереть с помощью функции "Найти устройство".

Сообщалось, что Google Кошелек станет доступен для всех желающих. Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что их приложение Google Pay автоматически обновилось до Google кошелька. Всем остальным надо будет вручную обновить приложение из Google Play.

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