В кошельке можно будет хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

Техногигант Google в рамках ребрендинга своего платежного приложения запустил в Украине мобильное приложение Google Кошелек (Google Wallet).

Как говорится в блоге компании, в кошельке можно будет хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

Вместе с тем отмечается, что личные документы не будут передаваться без разрешения владельца даже в Google, а если телефон будет утерян или украден, данные с него можно будет найти, заблокировать или стереть с помощью функции "Найти устройство".

Как загрузить Google Кошелек

В течение следующих двух дней 22-23 июля Google Кошелек станет доступен для всех желающих. Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что их приложение Google Pay автоматически обновилось до Google кошелька. Всем остальным надо будет вручную обновить приложение из Google Play.

В то же время новые пользователи могут загрузить приложение Google Кошелек на Google Play по ссылке.

Ранее УНИАН сообщал, что Google выпустила "операционку" Chrome OS Flex, ответвление от Chrome OS, которая призвана подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом.

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