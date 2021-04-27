Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных программ.

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл. под 6,875% годовых с погашением в 2029 году.

Об этом сообщило Министерство финансов на своем официальном сайте.

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Отмечается, что привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных программ.

«Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», - цитирует министра финансов Сергея Марченко пресс-служба.

Что этому предшествовало

11 декабря 2020 года Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долл.

В июле Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 млрд долл. под 7,25% годовых, и за счет этого выпуска выкупила еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму 846,15 млн долл.

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Автор: Богдан Слуцкий