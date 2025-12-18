Китайские автомобили могут показаться отличным выбором, но стоит обратить внимание на их недостатки.

Китайские автомобили становятся все популярнее в европейских странах. Они привлекают водителей более низкой стоимостью по сравнению с более известными конкурентами и передовыми технологиями.

Опытный механик Джейсон Макманус рассказал Express о главных проблемах всех китайских автомобилей в Европе. Он объяснил, на что стоит обратить внимание перед покупкой такого авто.

В издании отметили, что китайские автомобили стали очень популярны в Великобритании. Только за первые 10 месяцев 2025 года 10 новых китайских брендов, которые появились в стране, заняли 4,8% рынка.

Макманус поделился, что автомобилистам, которые покупают китайские модели в европейских странах, придется столкнуться с некоторыми трудностями. В частности, если автомобилю понадобится ремонт.

По словам механика, ремонт китайских автомобилей может занять гораздо больше времени по сравнению с более распространенными конкурентами из других стран из-за ограниченного доступа к запчастям. Также он добавил, что многие специалисты все еще недостаточно обучены работе с китайскими автомобилями.

Макманус предупредил, что независимые автосервисы часто не располагают полными техническими данными и стабильными поставками запчастей для китайских автомобилей. Он уверен, что ситуация будет улучшаться, но пока сроки ремонта могут быть довольно длительными.

Какой китайский автомобиль выбрать

Ранее в What Car? определили 10 лучших китайских автомобилей. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

Лучшим китайским автомобилем признали кроссовер MG HS. Эксперты заявили, что эта модель предлагает богатое оснащение, несмотря на бюджетный ценник. Также в издании похвалили качество сборки интерьера кроссовера.

