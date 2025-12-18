В списке есть представители знака Стрелец.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря обещает, что три знака Зодиака смогут ощутить заметное финансовое благополучие. Сезон Козерога традиционно требует дисциплины и усердия, и в этом году это особенно важно: Марс уже пребывает в этом земном знаке, а 24 декабря к нему присоединится Венера. Такая энергия Козерога советует тщательно обдумывать любые денежные решения, внимательно проверять цифры и проявлять инициативу в построении собственного успеха, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Стрелец

Стрельцы, эта неделя благоприятна для закладывания основ долгосрочного богатства. Переход Венеры в Козерог в среду принесет возможности для финансового роста. Солнце и Марс уже находятся в этом земном знаке, усиливая вашу мотивацию и желание достигать целей. Венера будет опираться на предыдущие шаги и усилия, которые вы уже предприняли.

Вы вступаете в важный период для своей финансовой сферы. Наблюдаемая сейчас планетная расстановка в Козероге готовит счастливый стеллиум в начале 2026 года. Используйте это время, чтобы поставить высокие цели и действовать ради устойчивого благосостояния - финансовый успех вероятен.

Близнецы

Близнецы, вкладывайтесь в проекты, которые вдохновляют вас. Финансовый поток может идти медленнее, но это не повод останавливаться. В пятницу Луна в Рыбах соединится с ретроградным Юпитером в Раке, создавая ключевой момент для вашей карьеры и материального вознаграждения. Сосредоточьтесь на делах, которые близки вашей душе, и избегайте того, что тратит вашу энергию.

Это время принесет ясность относительно важных финансовых решений, будь то новая работа или заслуженное повышение. Доверяйте себе, говорите "да" проектам, которые вдохновляют, и отказывайтесь от всего, что ограничивает ваши возможности.

Рыбы

Дорогие Рыбы, прислушивайтесь к внутренним сигналам. Ваша интуиция поможет принимать финансовые решения. С первой четвертью Луны в Овне 27 декабря вы получите подсказки, куда лучше инвестировать или направить усилия для будущего благосостояния. Овен символизирует ваш дом богатства, а первая четверть Луны подсказывает, когда действовать. Записывайте все идеи - это позволит вам в январе действовать решительно и эффективно.

Хотя энергия Луны принесет возможности для финансового роста, не сосредотачивайтесь исключительно на деньгах. Будьте открыты переменам и следуйте тем путям, которые ведут к устойчивому изобилию и развитию.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие китайские знаки Зодиака получат знак свыше и кардинально изменят жизнь.

