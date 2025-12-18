Спутниковый снимок демонстрирует то, как россияне перекрыли вход в гавань.

Россияне перекрыли вход к стоянке военных кораблей в Новороссийске после удара украинским подводным дроном по российской подводной лодке. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный Telegram-каналом "Крымский ветер".

Отмечается, что вход в Военную гавань полностью перегородили притопленными баржами. Также есть два ряда боновых заграждений в виде сетей из тросов.

"На фото один ряд бон открыт, что видно по положению поплавков", - отметили в Telegram-канале.

Как пишет Militarnyi, теперь россияне не могут быстро вывести в Черное море собственные корабли, которые базируются на стоянке, для выполнения боевых задач.

Атака по подлодке в порту Новороссийска - что известно

Напомним, что 15 декабря стало известно о том, что Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию. Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка".

Как сообщили в СБУ, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя. На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Вскоре после атаки появились спутниковые снимки военно-морской базы в Новороссийске. Как писало "Радио Свобода", на снимках участок причала в порту был поврежден атакой, а одна подводная лодка класса Kilo расположена рядом.

Аналитик открытых данных (OSINT), который действует в соцсети Х под псевдонимом Duke BG, рассказал, что СБУ, вероятнее всего, ударила по подводной лодке B-271 "Колпино". Это дизель-электрическая подводная лодка ВМФ России проекта 636.3, которая является модернизированной версией известной серии "Варшавянка".

