Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в результате прицельных попаданий украинских беспилотников были поражены:
- два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного - около $60-100 млн);
- РЛС 92Н6, которая является составляющей зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $30 млн, экспортная - $60 млн);
- зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная - $19 млн);
- самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена - $30-50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).
"СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении", - отметили в спецслужбе.
Удары по РФ - другие новости
Как сообщал УНИАН, недавно СБУ устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска.
В результате спецоперации, впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo). На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.
Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США.