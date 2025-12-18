На аэродроме Бельбек уничтожено российской техники на сотни миллионов долларов.

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в результате прицельных попаданий украинских беспилотников были поражены:

два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного - около $60-100 млн);

РЛС 92Н6, которая является составляющей зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $30 млн, экспортная - $60 млн);

зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная - $19 млн);

самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена - $30-50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).

"СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении", - отметили в спецслужбе.

Как сообщал УНИАН, недавно СБУ устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска.

В результате спецоперации, впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo). На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.

Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США.

