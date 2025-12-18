Украинский бизнесмен Ринат Ахметов присоединился к усилиям Украины, направленным на убеждение Европейского Союза использовать замороженные российские суверенные активы для финансирования восстановления страны.
Об этом сообщают французские медиа, в частности издание Challenges.
По данным издания, инвестиционная компания Ахметова заказала юридический анализ у международной юридической фирмы Covington & Burling относительно правовых рисков использования активов Центрального банка РФ в формате так называемого "репарационного кредита". В выводах отмечается, что для России попытки юридически обжаловать такое решение почти бесперспективны.
Согласно оценке юристов, любая попытка Москвы вернуть активы через международные судебные инстанции наткнется на правовое минное поле: отсутствие компетентной юрисдикции, ограничение международных договоров только защитой частных инвесторов, а также собственную многолетнюю позицию России относительно узкого толкования суверенного иммунитета. В результате юридические перспективы обжалования использования замороженных активов РФ оцениваются как мизерные.
Выводы Covington & Burling легли на стол руководства Еврокомиссии и лидеров ключевых стран ЕС.
Французские СМИ подчеркивают, что предложенный механизм не предусматривает прямой конфискации российских активов. Речь идет о правовой трансформации уже действующего режима замораживания и использования экономической стоимости активов до момента выполнения Россией международных обязательств по уплате репараций.
Вопрос остается предметом дискуссий внутри ЕС. Часть государств-членов высказывает предостережения относительно возможных правовых и политических последствий, тогда как Европейская комиссия настаивает на легитимности такого шага как пропорциональной контрмеры в ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины.
Ожидается, что 18-19 декабря Европейский Союз должен принять окончательное решение о запуске механизма репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами. Решение саммита может стать ключевым для дальнейшей модели финансирования восстановления Украины и практики привлечения России к финансовой ответственности за нанесенный ущерб.