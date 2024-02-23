Средний размер повышения пенсии озвучил Шмыгаль.

Кабинет министров сегодня, 23 февраля, принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн. Размер повышения высчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине", - сказал премьер.

Он отметил, что индексация коснется более 10 миллионов граждан – 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч "чернобыльцев".

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Кроме того, по словам Шмыгаля, с 1 апреля будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа. Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий.

"То есть, несмотря на все вызовы, несмотря на все трудности, мы продолжаем поддерживать наших людей. Не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр", - подчеркнул глава правительства.

Индексация пенсий в Украине

Индексация пенсий традиционно проводится в марте каждого года. В конце 2023 года в правительстве заявили, что индексация состоится в марте 2024 года без опозданий, а пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году так же будут выплачиваться вовремя.

Ранее в Министерстве социальной политики заявляли, что размер индексации составит 13%.

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