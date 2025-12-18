Ее нашел и уничтожил БПС "Кракен" совместно со смежными подразделениями.

Российские оккупанты начали применять спутниковую связь Starlink на бронетехнике. Об этом заявил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, применение Starlink у противника набирает масштабы.

"В этот раз зафиксирован Starlink на бронетехнике, которую нашел и уничтожил БПС "Кракен" совместно со смежными подразделениями. Я прошу всех аэроразведчиков обращать внимание на Starlink у противника", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на днях "Флеш" рассказал, что российские войска начали ставить на ударные дроны типа "Молния" Starlink. "Если первые Старлинки были прикручены как попало, то сейчас уже штатно вмонтированы", - акцентировал он.

"Флеш" обратил внимание, что оккупантам не жалко Starlink для ударного БПЛА. "В трофеях вижу, что даже деньги на мини-компьютер не стали тратить на Старлинк в "Молнии". Обычный одноплатный компьютер типа raspberry", - добавил он.

Также россияне адаптировали старую советскую разработку - авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 - для установки на "Геране". Это сделано с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники.

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа "Герани". БпЛА оснащен двумя сетевыми камерами - в носовой части и позади пускового устройства ракеты.

