Актриса откровенно рассказала о своем расстройстве.

Известная британская актриса Хелена Бонем Картер рассказала, почему так и не вышла замуж за своего давнего партнера, голливудского режиссера Тима Бертона. В частности, звезда призналась, что за все эти годы пара не узаконила отношения, потому что она не считает брак здоровой формой союза.

"Я никогда не выходила замуж, потому что не могу честно дать такое обещание - я просто не думаю, что это полезно", - сказала Хелена в среду в подкасте Fashion Neurosis with Bella Freud, пишет Daily Mail.

К тому же, она впервые рассказала о том, что страдает СДВГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности), и это также стало одной из причин, почему они с режиссером Тимом Бертоном не поженились. Актриса призналась, что СДВГ становился для нее серьезным испытанием в отношениях, не говоря уже о подготовке к свадьбе.

Видео дня

"С одной стороны, это могло бы быть замечательно, но я бы стала маниакально зацикливаться на каждом выборе. Это было бы что-то вроде: "О боже", - отметила Хелена.

Напомним, Хелена Бонем Картер и Тим Бертон были вместе 13 лет, у них двое детей - 22-летний Билли и 17-летняя Нелл. После расставания с режиссером актриса обрела счастье с норвежским искусствоведом Раем Дагом Хольмбоэ, которому 37 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: