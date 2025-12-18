Эстония вызовет в Таллинн главного дипломатического представителя России.

Трое российских пограничников 17 декабря пересекли границу Эстонии и находились там примерно 20 минут с неясными целями.

Как пишет ERR, около 10 часов утра в среду эстонские пограничники, обнаружили нескольких российских пограничников на судне на воздушной подушке на реке Нарва возле волнолома Васкнарва. Судно на воздушной подушке остановилось у каменного волнолома, расположенного на границе России и Эстонии. Трое пограничников сошли на берег и прошли вдоль сооружения.

Таким образом, российские пограничники пересекли границу из России в Эстонию, а затем вернулись на российскую сторону волнолома. После этого пограничники вернулись на свое судно на воздушной подушке и снова отправились на российскую сторону реки.

В Погранслужбе Эстонии сообщили, что в четверг состоится встреча эстонских и российских чиновников для обсуждения этого вопроса. Эстония также сообщила, что вызовет в Таллинн главного дипломатического представителя России.

Пока рано говорить о том, был ли инцидент случайным или преднамеренной провокацией, заявил министр внутренних дел Игорь Таро в эфире общественного телеканала ETV. Вторжение было зафиксировано на видео, и патрулирование границы в этом районе было усилено.

Таро пояснил, что инцидент произошел в районе, где для доступа к озеру Пейпус по реке Нарва российским судам необходимо запрашивать разрешение на проход через территорию Эстонии.

"Существует давнее соглашение по этому поводу, как и в случае со старым "Заатским сапогом". Нас всегда предупреждали заранее... На этот раз нас не уведомили, и произошел такой инцидент", — сказал он.

На вопрос, почему пограничники не были задержаны, Таро ответил, что они уже вернулись на российскую территорию до того, как это могло произойти. "Мы не в состоянии проникнуть вглубь России, чтобы задержать их", – сказал он.

Россия неоднократно проверяла границы Эстонии на прочность

В начале октября на границе Эстонии с Россией заметили передвижение многочисленного отряда вооруженных мужчин. Из-за этого Департамент полиции и пограничной охраны временно закрыл проезд через т.н. Саатсеский сапог на восточной границе Эстонии.

По предварительным данным, группа российских солдат состояла из примерно 10 человек. В департаменте полиции и пограничной службы Эстонии отметили, что они стояли посреди дороги, которой также пользуются эстонцы.

