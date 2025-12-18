Простой приём от кулинарной легенды, который стоит попробовать.

Снимать скорлупу с яиц вкрутую бывает мучительно: она прилипает и рвёт белок. Джулия Чайлд - легендарная американская шеф-повар, телеведущая и автор кулинарных книг, которая "открыла" французскую кухню для американцев - предложила простой и надёжный способ, который действительно работает.

Как пишет Simply Recipes, в книге The Way to Cook Джулия Чайлд советует после варки опустить яйца в ледяную воду на 2 минуты, а затем вернуть их в кипяток всего на 10 секунд. Этот дополнительный шаг делает очистку лёгкой: скорлупа отходит без усилий и не крошится.

По объяснению Джулии, краткое охлаждение "сжимает" яйцо, отделяя его от скорлупы, а повторное кипячение расширяет саму скорлупу. Химия может быть неочевидна, но результат говорит сам за себя.

Как легко почистить вареные яйца по методу Джулии Чайлд - инструкция

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их на 2–3 см.

Доведите до кипения, снимите с огня и оставьте на 8-12 минут (в зависимости от размера и желаемой степени готовности).

Подготовьте ледяную ванну. Готовые яйца переложите в ледяную воду на 2 минуты.

Затем опустите их в кипящую воду на 10 секунд и выньте.

Дайте слегка остыть.

Чтобы почистить яйца, слегка постучите им о поверхность (в том числе по концам), прокатайте под ладонью - скорлупа снимется легко и быстро.

