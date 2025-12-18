Украина пока не имеет противодействия новой тактике РФ.

Россия создала новую наступательную модель, направленную на получение территориальных успехов в два этапа, что позволяет ей продвигаться на фронте. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказали аналитики американского Института изучения войны ISW - Джессика Собески и Дженни Олмстед.

"Первый этап - это лишение Украины логистики путем поражения наземных путей сообщения на оперативной глубине... Российские дроны затрудняют работу украинских линий снабжения, что частично соответствует задачам воздушного блокирования на поле боя и негативно сказывается на оборонительных действиях Украины, которые зависят от стабильного снабжения техники, ресурсов и личного состава", - отмечают аналитики.

Второй этап, по их словам - это штурм украинских позиций после длительной подготовки поля боя и истощения украинской логистики в течение месяцев. И Силы обороны пока не выработали эффективных средств противодействия такой оперативной воздушной блокаде дронами. Поскольку для этого, в частности, нужно расширение возможностей по выявлению и перехвату БПЛА для защиты логистики.

Видео дня

"Украинские войска также сталкиваются со все более острой нехваткой личного состава и техники, что позволяет россиянам использовать пробелы в обороне. Дефицит артиллерии и других традиционных систем ограничивает возможности ВСУ действовать в неблагоприятных погодных условиях, когда дроны менее эффективны", - добавляют аналитики.

Ситуация на фронте - важные новости

Аналитики ISW ранее отмечали, что россияне, скорее всего, смогут окончательно захватить Покровск и окружить Мирноград до конца года. В то же время они отметили, что потеря Покровска не позволит РФ прорвать украинскую оборону.

Между тем о продвижении РФ в Покровске сообщают аналитики DeepState. Также они отмечают, что Россия имела успехи вблизи сел Звановка и Ровно в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: