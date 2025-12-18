Пекин начал выдавать новые лицензии на торговлю критическими элементами.

В ноябре Китай экспортировал на 13% больше редкоземельных металлов и продуктов их переработки, чем в октябре. Суммарно объем составил 6 958 тонн редкоземельных элементов, включая магниты.

Это - третий по величине месячный показатель за всю историю наблюдений, свидетельствуют расчеты Bloomberg на основе официальных таможенных данных.

Цифры подтверждают то, что Китай увеличил объемы поставок после заключения в Южной Корее 30 октября годового торгового соглашения с США. До этого Пекин намеревался ужесточить контроль за экспортом редкоземельных элементов, который был впервые введен в апреле в рамках более широкого торгового противостояния с Вашингтоном. Первоначальные ограничения привели к резкому падению экспорта в начале этого года.

Видео дня

Экспорт постепенно восстановился в июле, после того как президент США Дональд Трамп объявил о предстоящих шагах к примирению. Поэтому поставки в объеме 7336 тонн в августе стали рекордными, а общий объем с учетом ноября сократил снижение экспорта с начала года до всего 2%.

Пекин одобрил некоторые заявки на экспорт редкоземельных металлов от китайских компаний, заявил 18 декабря представитель Министерства торговли Китая Хэ Ядун в ответ на вопрос об экспорте в ЕС.

Ранее руководитель Европейской комиссии по вопросам торговли Марош Шефчович сделал аналогичные комментарии, заявив, что Китай недавно начал выдавать лицензии с более длинными сроками, чтобы позволить европейским компаниям получать продукцию из редкоземельных металлов.

Редкоземельные металлы - критически важные элементы в электромобилях, оружии и высокотехнологичном производстве.

Борьба за критические ископаемые в мире - главные новости

Наиболее зависимой от недостатка редкоземельных металлов сейчас является Европа, которая в свое время перенесла производства по обработке критических ископаемых в Китай из-за их вредности. В результате европейские страны не могут перевооружить собственные армии из-за нехватки необходимых элементов у местных оборонных компаний.

В то же время Пекин, по предварительной информации, разрабатывал систему выдачи лицензий на экспорт редкоземельных металлов, которая бы сделала невозможным приобретение китайских материалов компаниями, связанными с армией и флотом США.

Вас также могут заинтересовать новости: