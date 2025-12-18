Модель будет супертонкой и получит дисплеи с крайне необычным соотношением сторон.

Интернет-издание iPhone-Ticker обнародовало рендеры грядущего складного смартфона от Apple, выход которого ожидается уже в следующем году. Как утверждается, изображения воссоздают CAD-рендеры, полученные от производителей аксессуаров.

Если доверять рендеру, iPhone Fold получит внешний экран с небольшой диагональю в 5,49 дюйма, но при этом с почти квадратным соотношением сторон ~1,49:1, из-за чего площадь дисплея будет очень большой.

В раскрытом состоянии смартфон, судя по чертежам, получит основной экран диагональю 7,76 дюйма с еще более квадратным соотношением 1,43:1, а его толщина в разложенном виде составит всего 4,8 мм – это даже меньше, чем у iPhone Air (5,6 мм), но больше, чем у Samsung Z Fold7 (4,2 мм).

Что касается дизайна, рендеры показывают устройство с камерой, похоже на iPhone Air, только вместо одного датчика установлены два. Ранее инсайдеры сообщали, что складной iPhone внешне будет похож на "два iPhone Air, расположенных бок о бок"

Релиз первого iPhone c гибким экраном ожидается в сентябре 2026 года. Как сообщается, Apple смогла добиться в iPhone Fold того, чего не смогли другие компании. Теперь шов между экранами фактически незаметен.

По данным аналитиков, iPhone Fold будет стоить 2400 долларов (около 100 000 грн), что дороже основных конкурентов в этом форм-факторе и вдвое дороже iPhone 17 Pro Max.

