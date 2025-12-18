Сейчас Украина контролирует около 22% региона.

Хотя россияне и увеличили темпы своего наступления с августа 2025 года, однако они все еще остаются медленными. Об этом в интервью РБК-Украина рассказали аналитики ISW Джессика Собески и Дженни Олмстед, отвечая на вопрос о том, как долго Украина сможет удерживать оборону оставшейся части Донецкой области.

"При условии сохранения этого темпа, устойчивости украинской обороны и стабильной западной поддержки Россия могла бы захватить остальные 22% подконтрольной Украине территории Донецкой области до августа 2027 года. Реальные сроки, вероятно, будут длиннее, поскольку осенний темп 2025 года частично обусловлен сезонными погодными условиями", - сказали аналитики.

Они добавили, что доминирование дронов на фронте не позволяет РФ вести маневренную войну, которая необходима для быстрых оперативных прорывов. Кроме того, аналитики отмечают, что РФ пока не имела дело с масштабными, плотно укрепленными городами вроде Славянска и Краматорска и не демонстрировала способности быстро их окружать или захватывать с 2022 года.

"Кампания по захвату остальной Донецкой области, включая украинский "фортификационный пояс", станет для России чрезвычайно сложной и дорогой, учитывая то, что российские войска также понесли непропорционально высокие потери во время многомесячных попыток захватить Покровск и в дальнейшем сталкиваются со значительными трудностями в этом аспекте", - добавляют аналитики.

В то же время, по мнению экспертов, в 2026 году РФ попытается сосредоточиться именно на этой цели - захвате и "фортификационного пояса" Украины или попытке его окружить. Аналитики отмечают продвижение РФ в районах Лимана и Северска. Это может свидетельствовать, что РФ готовит условия для возможного наступления на Славянск или Краматорск.

"Параллельно Россия может пытаться атаковать южную часть "фортификационного пояса" - Константиновку. Способность РФ сконцентрироваться на этом направлении будет зависеть от успехов на отдельных тактических участках, таких как форсирование Северского Донца или продвижение на запад от Северска", - отмечают аналитики.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление относительно мирных переговоров. Он в частности заявил, что Москва не откажется от своих целей по захвату территорий в Украине и достигнет их дипломатическим или военным путем. Кроме того, он заявил, что РФ имеет возможности нарастить темпы своего наступления.

О продвижении РФ в Донецкой области ранее сообщали аналитики DeepState. В частности, россияне имели успехи в Покровске. Также, враг продвинулся вблизи сел Звановка и Ровно.

