Вышел украинский трейлер комедийного триллера "Наследник" (How To Make A Killing) от кинокомпаний A24 и Studiocanal.

Одновременно стало известно, что в украинский прокат фильм выйдет 26 февраля 2026 года – на неделю позже американского релиза.

Как сообщила пресс-служба украинского кинодистрибьютора Adastra Cinema, сюжет фильма будет разворачиваться вокруг молодого человека по имени Беккет Редфеллоу, который намерен вернуть многомиллиардное семейное состояние, в котором отказали его матери. Однако между ним и желанным наследством стоят семь напыщенных и испорченных богачей, которые даже не в курсе его существования.

Главную роль в ленте исполнил Глен Пауэлл ("Топ Ган: Меверик", "Смерчи", "Люблю тебя ненавидеть", "Наемный убийца", "Бегущий человек").

Также в фильме сыграли Маргарет Кволли ("Однажды... в Голливуде", "Субстанция", "Бедные-несчастные"), Эд Харрис (сериал "Мир Дикого Запада", "Топ Ган. Мэверик", "Шоу Трумана"), Джессика Хэнвик ("Матрица: Воскрешение", "Достать ножи: Стеклянная луковица"), Билл Кэмп (сериалы "Презумпция невиновности", "Сирены"), Зак Вудс (сериалы "Кремниевая долина", "Офис"), Тофер Грейс ("Опасный рейс", "Человек-паук 3") и сын Джуда Лоу - Рафф Лоу ("Афера Оливера Твиста", "Потрошители").

Режиссером фильма выступил Джон Паттон Форд, известный своей работой над лентой "Преступница Эмили".

Сценарий ленты "Наследник" вдохновлен британским фильмом "Добрые сердца и короны" Роберта Хамера и Джона Дайтона 1949 года.

