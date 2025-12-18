Национальное агентство предотвращения коррупции начнет полную проверку декларации депутата Черниговского областного совета Валентина Запорощука. Основанием для проверки стало обращение общественной организации "Движение территориальных общин".

Об этом сообщает аналитик "Движения территориальных общин" Андрей Дорошенко в фейсбук, пишет издание "Украинские новости".

"Валентин Анатольевич Запорощук - известный бизнесмен, владелец группы компаний PRAVIO, Ичнянского молочно-консервного комбината и ряда других предприятий в молочной отрасли. Он занимает должность председателя комиссии по вопросам бюджета и финансов в Черниговском облсовете, что дает ему влияние на распределение средств региона, который страдает от регулярных обстрелов врага. Пока местные жители борются за выживание, семья господина Запорощука, по данным открытых источников, ведет совсем другую жизнь - роскошную и беззаботную, за рубежом", - пишет Дорошенко.

Видео дня

"С 2022 года жена депутата Юлия Запорощук постоянно проживает во Франции, преимущественно в Ницце, с регулярными поездками в Монако. Ее Instagram пестрит фото с элитных локаций: яхты, рестораны высокой кухни, поездки на люксовых автомобилях. Среди них - Bentley Continental GTC и Rolls-Royce Dawn или Phantom. На одном из фото в кузове Rolls-Royce даже отображается сам Валентин Запорощук, что свидетельствует о его личном присутствии за рубежом во время войны. Дети супругов учатся в престижной частной школе Mougins School во Франции, где годовой взнос достигает 43 тысяч евро на ребенка плюс единовременный платеж более 11 тысяч евро", - говорится в заметке.

По словам аналитика Дорошенко, компании с орбиты Запорощука, по данным расследований, используют схемы оптимизации налогов. Такие действия не только вредят бюджету, но и подрывают доверие к власти в регионе, где люди страдают от отключений электроэнергии и обстрелов.

"После резонансных публикаций в СМИ, и возмущений избирателей, Запорощук начал кампанию по отбеливанию репутации, понимая, что за ним придут", - отмечает аналитик.

"После 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, Валентин Запорощук, по данным слитых баз российских миграционных служб, оформлял временную регистрацию в Челябинске. Он получал денежные переводы от российских граждан и, по некоторым источникам, даже оформил вид на жительство, а впоследствии - паспорт РФ." - отмечает аналитик Андрей Дорошенко.

"Общественная организация "Движение территориальных общин" обратилась во французскую прокуратуру с информацией о возможном отмывании средств Валентином Запорощуком через недвижимость и активы на Лазурном берегу. В результате Офис прокурора в Грассе (регион, где расположена значительная часть элитной недвижимости на Французской Ривьере) начал проверку. Это не первое такое дело - французские правоохранители активно борются с отмыванием, особенно когда речь идет о средствах из стран с высоким уровнем коррупции или конфликтов", - пишет Дорошенко

Вас также могут заинтересовать новости: