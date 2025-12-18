ChatGPT запустил свой 'магазин приложений' – со Spotify, Photoshop и другими сервисами

После привязки обращаться к любому из них можно просто в формате диалога.

OpenAI добавила в ChatGPT встроенный каталог приложений. В нем собраны сторонние сервисы и инструменты, которые можно подключать прямо к чат-боту, превращая его в своего рода "единый хаб" с доступом к сторонним утилитам.

В списке Photoshop, Google Диск, Apple Music, Spotify и многие другие. После привязки обращаться к любому из них можно просто в формате диалога: например, попросить ИИ составить плейлист с определенной музыкой или просто посоветовать новые треки.

Каталог с приложениями уже доступен в веб-версии ChatGPT – открыть его можно по кнопке на боковой панели. Ограничений нет – приложения доступны и для бесплатных пользователей.

Глава OpenAI Сэм Альтман ранее отмечал, что компания намерена шаг за шагом превратить ChatGPT в "богатую функциями платформу и появление собственного магазина приложений стало одним из ключевых этапов на этом пути.

Напомним, в прошлом месяце в ChatGPT появились групповые чаты, в которых можно общаться с чат-ботом вместе с друзьями или коллегами. Нейросеть сама решает, когда вклиниться в разговор, исходя из контекста.

В конце 2025 года ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

