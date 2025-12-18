Певица поделилась подборкой фото из личного архива.

Известная украинская певица Оля Цибульская сообщила о горе в семье. Ушел из жизни ее отец Павел. Грустной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram.

"Лети, наш усатый ангел. Легко и приплясывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома у тебя…", - отметила певица.

При этом она вспомнила одни из последних слов отца:

Видео дня

"Несколько дней назад, на моем дне рождения ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Ибо настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне надолго хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем. Очень, Па".

Подробности и причины произошедшего Оля Цибульская не раскрыла. В комментариях подписчики и поклонники певицы поддерживают ее, выражая свои соболезнования.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на днях ушел из жизни украинский эстрадный певец и композитор Степан Гига.

Вас также могут заинтересовать новости: