Президент поручил проработать варианты повышения зарплат для учителей, отметил министр образования и науки Оксен Лисовой.

В Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время конференции "Образование новой Украины".

"В целом, на выполнение соответствующей статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд гривен. Безусловно, сейчас, во время войны, мы не находим такой суммы. В бюджете 2025 года нам удалось найти на выполнение поручения президента и усилиями премьер-министра 12 млрд гривен дополнительных", - сказал он.

По словам Лисового, эта сумма покроет доплаты в виде 1000 гривен в первом полугодии и 2000 гривен с 1 сентября для каждого украинского учителя.

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"Есть поручение президента прорабатывать сейчас решение повышения заработной платы. Мы имеем несколько сценариев: по упрощению структуры заработной платы, по выводу заработной платы как инструмента мотивации для профессионального роста. Есть ряд сценариев, но самый дешевый сценарий начинается с 40 млрд гривен дополнительного финансирования. И мы с правительством работаем над этой целью и, надеюсь, что мы найдем решение", - добавил министр.

Доплаты учителям: что известно

Как писал УНИАН, с января 2025 года для всех учителей общего среднего образования, независимо от их стажа или места трудоустройства была введена доплата. При этом решение правительства не распространялось на педагогов дошкольного и внешкольного образования, а также преподавателей учреждений профтехобразования и колледжей.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что с 1 сентября этого года доплата учителям составит 2000 гривен. На сегодня есть доплата к заработной плате учителей в размере 1000 гривен.

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