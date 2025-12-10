Серебро установило новый историченский рекорд: сколько стоит металл теперь

Серебро установило новый рекорд цены. Трейдеры ожидают очередного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на фоне высокого спроса на драгоценный металл со стороны технологической отрасли.
Издание ВВС пишет, что 9 декабря цена на серебро впервые превысила 60 долларов за тройскую унцию (31 грамм) на спотовом рынке, где драгоценный металл покупается и продается с немедленной поставкой.
По данным Trading Economics, по состоянию на 10:05 10 декабря унция уже стоила 61,5 доллара, что является новым рекордом. Таким образом, 1 грамм металла стоил 1,98 доллара.
Почему дорожают драгоценные металлы
Золото, которое достигло рекордных максимумов в начале этого года на фоне растущих опасений по поводу влияния пошлин США и перспектив мировой экономики, также показало рост на этой неделе. Ожидается, что центральный банк США снизит процентную ставку на четверть процентного пункта.
Инвесторы склонны покупать драгоценные металлы, как золото и серебро, когда процентные ставки снижаются, а доллар ослабевает, потому что выгода от хранения наличных денег в банке или покупки краткосрочных облигаций снижается. Именно это было одной из главных причин того, что золото в последние месяцы достигло новых рекордных максимумов, впервые превысив отметку в 4000 долларов за тройскую унцию.
Рост цен на серебро рассматривается как "побочный эффект" от скачка цены на золото, поскольку инвесторы ищут более дешевые альтернативы, сказал аналитик банка OCBC Кристофер Вонг.
В этом году золото подорожало более чем на 50%, отчасти из-за крупных покупок со стороны центральных банков.
При этом эксперты говорят, что стоимость серебра выросла также из-за того, что высокий спрос со стороны технологической отрасли превысил предложение.
"Серебро — это не только инвестиционный актив, но и физический ресурс, и все больше производителей обнаруживают потребность в этом материале", - сказал Космас Маринакис из Сингапурского университета менеджмента.
Однако быстро увеличить предложение серебра сложно, поскольку большая часть мирового производства – побочный продукт рудников, которые в основном добывают другие металлы, такие как свинец, медь или золото.
Цены на серебро также растут из-за опасений, что США могут ввести пошлины на него в рамках торговой политики президента Дональда Трампа. Опасения по поводу возможных пошлин также привели к накоплению запасов серебра в Штатах, что вызвало его дефицит в других странах. Вашингтон импортирует около двух третей серебра.
По словам Маринакиса, производители пытаются обеспечить поставки серебра, чтобы их деятельность не остановилась из-за дефицита, что способствует росту цен. Он добавил, что ожидает, что цена на серебро останется высокой в ближайшие месяцы.
Цены на металлы - послдение новости
27 ноября цены на золото пошли вниз, хотя накануне драгоценный металл достиг почти двухнедельного максимума в 4162,99 доллара.
10 декабря снова дорожала медь на фоне ожидания третьего подряд снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.