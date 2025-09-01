Серебро с начала года подскочило на 40%.

Серебро в понедельник, 1 сентября, впервые с 2011 года торговалось выше 40 долларов за унцию. Скачок цен произошел на фоне роста ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что повысило интерес инвесторов к драгоценным металлам.

Издание Bloomberg пишет, что спотовая цена на серебро выросла на 1,4% до 40,29 долларов за унцию, а с начала года ее рост составил более 40% на фоне ралли золота, платины и палладия. В начале недели цена на слитки выросла на 0,7%, достигнув максимума с апреля.

Драгоценные металлы выиграли от интереса инвесторов к безопасным активам на фоне геополитической напряженности и неопределенной финансовой ситуации, в том числе из-за неоднократных нападок президента США Дональда Трампа на ФРС, которые вызвали опасения по поводу независимости центробанка.

Видео дня

Инвесторы массово вкладывают средства в биржевые фонды, обеспеченные серебром. В август стал седьмым месяцем подряд, когда объем активов фондов вырос - это самый длительный период притока средств с 2020 года. Это привело к сокращению запасов доступного металла в Лондоне, что вызвало дефицит на рынке.

Цены на металлы - последние новости

Сегодня медь подскочила до психологической отметки. Цена на металл достигла до 10 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов.

11 августа цены на литий резко выросли после того, как китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. остановил работу крупного рудника.

Вас также могут заинтересовать новости: