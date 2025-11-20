В реестр могут попасть члены семьи, совместно пользующиеся одним счетом.

В Украине хотят создать так называемый реестр "дропов" - "черный список" банковских клиентов, подозреваемых в незаконной деятельности. Однако эта инициатива может создать массу неудобств для обычных граждан.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал адвокат, советник практики WCC и уголовных дел Адвокатского объединения LESHCHENKO & PARTNERS Родион Достатний.

Как пояснил адвокат, законопроект создает Реестр лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля - по сути "черный список" физических лиц и торговцев, которых банки и другие поставщики платежных услуг считают причастными к "дроп-схемам" или "мискодингу".

Достатний отметил, что поставщики платежных услуг будут обязаны вносить в Реестр информацию о физических лицах и ФЛП, если обнаруживают признаки, определенные НБУ, что лицо предоставило третьему лицу право распоряжаться средствами на своем счете или кошельке, или передало в использование платежный инструмент, или же торговец принимает электронные платежные средства с нарушением требований (схемы "мискодинга").

"После попадания в Реестр к лицу применяются лимиты на операции, ограничения по количеству карт, счетов, электронных кошельков, а также отказ в открытии новых счетов. Конкретные лимиты и порядок их применения будет определять НБУ своими актами", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что перечень признаков "дроп-схем" и случаев обязательного обращения банков в Реестр не является исчерпывающим - закон прямо позволяет НБУ его расширять и менять их в любой момент.

"При таких исходных данных существует серьезный риск, что после введения предложенных изменений и распространения подобных подходов на всю банковскую систему прекращение предоставления платежных услуг может приобрести массовый характер и потенциально коснуться едва ли не каждого третьего украинца", - говорит Достатний.

Риски для обычных людей и их семей

Адвокат привел примеры современной практики пользования карточками и мобильными кошельками внутри семьи:

родители добавляют свою карточку в телефон ребенка, чтобы он мог оплачивать проезд или покупки;

муж/жена пользуются одной карточкой через общий смартфон или "подвязанный" кошелек;

взрослые дети рассчитываются карточкой пожилых родителей, которые физически не пользуются смартфонами или карточками.

"Формально это как раз "передача в использование платежного инструмента третьему лицу". В проекте нет четкого разграничения между сознательным предоставлением своего счета в использование в преступных схемах и бытовой помощью членам семьи, где все платежи имеют законное происхождение", - подчеркнул эксперт.

Достатний пояснил, что риск для обычных семей заключается в том, что семейное пользование одной картой или счетом через Apple Pay / Google Pay может быть интерпретировано как "признак дропа". При этом решения будут приниматься автоматически - на уровне внутренних алгоритмов банка и лимитов НБУ, без предварительного выяснения реальных жизненных обстоятельств.

"Следствие для конкретного человека - не абстрактная "борьба с теневой экономикой", а очень практические проблемы: невозможность открыть новый счет или карту, в свою очередь невозможность рассчитаться за товары и услуги, жесткие лимиты на платежи и переводы и необходимость объяснять каждый шаг банка, доказывая, что ты не "дроп", а просто помогаешь ребенку или родителям", - рассказывает адвокат.

Можно ли будет обжаловать включение в реестр

Достатний отмечает, что законопроект прямо предусматривает право лица обжаловать действия или бездействие поставщика платежных услуг в судебном порядке. При этом специальной процедуры пересмотра решения в тексте нет, только можно воспользоваться правом на заявление о пересмотре решения - следовательно, эффективный механизм быстрого исправления ошибки пока не заложен.

Он добавил, что специальной ответственности для банка именно за неправильное включение в Реестр законопроект не устанавливает. Для возмещения ущерба человеку придется идти в суд и доказывать неправомерность действий банка на общих основаниях.

"На мой взгляд, ко второму чтению этот законопроект требует серьезной доработки именно в части гарантий для добросовестных пользователей: четких критериев, прозрачного и быстрого механизма пересмотра записи в Реестре и реальной ответственности за ошибки при включении людей в "черный список", - считает адвокат.

Реестр "дропов" - что известно

В Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, которые будут подлежать особому контролю. Документ предусматривает создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в октябре. Он предусматривает, что банки и другие поставщики платежных услуг должны вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг. К таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт.

