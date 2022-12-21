По итогам 2022 года убытки превысят 50 млрд руб.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину наблюдается падение российской космической отрасли и ее отставание от мировых лидеров.

Как заявил глава "Роскосмоса" страны-агрессора Юрий Борисов, по итогам 2022 года убытки превысят 50 млрд руб. и будут на 60% больше, чем в прошлом году (31 млрд руб.), сообщают российские "Ведомости".

"С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, – отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг, – все усугубилось", – рассказал Борисов.

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Как говорится в материале, основные убытки связаны с ненадлежащей организацией работы предприятий, в том числе с плохой организацией труда и хромающей дисциплиной.

При нынешней производственной модели Россия выпускает всего 15 спутников в год, в то время, как Китай уже сейчас способен производить свыше 500 аппаратов в год.

Война в Украине и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России. 27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

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