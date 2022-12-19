Вторжение в Украину привело к падению российских акций.

На фоне полномсштабного российского вторжения в Украину произошло рекордное падение российских акций, так как российские инвесторы не смогли спасти внутренний рынок РФ от падения, вызванного войной.

Как сообщает Bloomberg, российские акции были исключены из мировых индексов, а биржевые фонды, отслеживающие акции страны, были либо заморожены, либо закрыты.

"Вторжение в Украину привело к падению российских акций в феврале. Почти 10 месяцев спустя, восстановление выглядит далекой перспективой после того, как санкции спровоцировали отток инвесторов и сделали акции худшими в мире", - пишет агентство.

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Как говорится в материале, местные инвесторы не смогли спасти внутренний рынок от падения, вызванного войной, даже несмотря на то, что большинству иностранцев все еще запрещено продавать местные акции, которыми они владеют.

Как говорится в материале, российский индекс MOEX, рассчитываемый в рублях, упал на 44%, что является самым стремительным годовым падением с 2008 года. "С ростом напряженности войны, потери могут быть еще больше", - отмечает Bloomberg.

Акции ПАО "Лукойл" и ПАО "Газпром" упали на 30% и 53% соответственно в этом году. Крупнейший банк, ПАО "Сбербанк России", упал на 54%.

"Российские акции отражают мрачные перспективы, поскольку западные санкции начинают давить на внутреннюю экономику", - сказал старший валютный аналитик InTouch Capital Markets Ltd Петр Матис.

Война в Украине и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России. 27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

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