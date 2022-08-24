Высокие экспортные цены на энергоресурсы позволили Москве сгладить эффект от санкций.

Российская экономика избежала краха, который многие предсказывали после 24 февраля. Повышение цен на экспорт нефть смягчили влияние , но некоторые все же ощутили на себе их воздействие.

Об этом пишет Reuters.

Изначально сообщалось, что экономика РФ сократится более чем на 12% в текущем году, что превысило бы падение производства, наблюдавшееся после распада СССР и во время финансового кризиса 1998 года. Теперь же министерство экономики ожидает сокращение на 4,2%.

Высокие мировые цены на энергоносители помогли Кремлю сократить бедность и неравенство, несмотря на сокрушительные западные санкции и инфляцию. Некоторые экономисты сравнили текущую ситуацию с пандемией COVID-19, когда власти увеличили выплаты наиболее уязвимым к кризису слоям населения.

Положительное сальдо РФ, то есть разница в стоимости экспорта и импорта, увеличилось более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые семь месяцев 2022 года до рекордных 166,6 миллиарда долларов. Это стало возможным из-за того, что доходы резко выросли, а импорт сократился из-за санкций.

По данным министерства экономики, инфляция, которая взлетела до 20-летнего максимума в 17,8% в апреле, к концу года составит 13,4%. Жесткий контроль за капиталом помог укрепить рубль более чем на 25%, что я в свою очередь помогло обуздать инфляцию и остановить панические покупки.

Официальные данные показывают, что потребительские цены в этом году выросли на 10,7% по сравнению с ростом на 4,7% за тот же период 2021 года. По данным Росстата, с начала года цены на отдельные виды товаров выросли почти в половину и это отразилось на незащищенных слоях населения.

В то же время для многих россиян за последние шесть месяцев мало что изменилось - они отдыхают за границей, покупают западные товары, жалуются на инфляцию, смотрят телевизор и поддерживают Путина.

Учитывая, что цены на энергоносители останутся высокими, даже несмотря на то, что страны ЕС пытаются отказаться от российского газа и нефти, государственная казна продолжит пополняться.

Как ранее сообщал УНИАН, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опроверг манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".

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