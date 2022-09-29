В ближайшие годы Россию ждет серьезный дефицит бюджета.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнется с гигантским дефицитом бюджета в ближайшие годы.

Об этом сообщает The Insider.

Согласно проекту бюджета РФ на 2023 год и планам на 2024-2025 годы, в ближайшие годы Россию ждет серьезный дефицит бюджета.

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Как пишет издание, это приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы.

Так, в 2022 году власти РФ намерены изъять из Фонда национального благосостояния 3,2 трлн рублей (около $55,5 млрд по официальному курсу ЦБ РФ) на покрытие дефицита бюджета.

В бюджете на 2023 год на аналогичные меры планируется потратить еще 1,96 трлн рублей (около $33,9 млрд по официальному курсу ЦБ РФ), в 2024 году — еще 644 млрд (около $11,156 млрд по официальному курсу ЦБ РФ). Сейчас на отраслевые и иные мероприятия правительство РФ выделяет из ФНБ миллиарды рублей. Возобновить пополнение резервов власти страны-агрессора готовы не раньше, чем в 2025 году (в базовом сценарии).

По состоянию на 1 сентября 2022 года ликвидные активы ФНБ оценивались в 11,87 трлн рублей против примерно 13,66 трлн рублей на начало года.

Война против Украины и дефолт РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

1 сентября 2022 года Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для спасения рубля.

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