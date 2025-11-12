Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 12 ноября, снизился на 2 копейки и составляет 42,17 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 48,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,57 гривни, а евро - по курсу 47,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 12 также остался неизменным и составляет 49,02 гривни.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,01 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,61 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 12 ноября, снизился на 4 копейки и составляет 42,20 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 48,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,30 гривни за евро.

