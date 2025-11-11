Курс гривны к евро установлен на уровне 48,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,01 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,61 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,01/42,04 грн/долл., а евро - 48,62/48,64 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 11 ноября, вырос на 4 копейки и составляет 42,19 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 48,90 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,59 гривны, а евро - по курсу 47,90 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 ноября, подорожал на 4 копейки и составляет 42,24 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 48,89 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,20 гривны за евро.

