Продать доллар можно в среднем по курсу 41,75 грн, евро - 48,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 12 ноября, снизился на 4 копейки и составляет 42,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 48,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,09 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,00 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,95 грн/евро, а курс продажи - 48,80 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 12 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,01 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,61 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что население в начале ноября нарастило продажу валюты для пополнения гривни в кошельке. Предложение выросло на 4%, спрос снизился на 3%.

Эксперт прогнозирует, что на межбанке курс доллара может двигаться в зону 42,25-42,40 грн за доллар, а на наличном рынке - 2,5 грн за доллар, со следующей целью 42,95 грн.

