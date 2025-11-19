Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 19 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 19 ноября также не изменился и составляет 49,26 гривни.

Национальный банк Украины установил на среду, 19 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна осталась на предыдущем уровне - официальный курс европейской валюты на среду составит 48,79 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,50 гривни за евро.

