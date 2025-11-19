Продать доллар можно в среднем по курсу 41,83 грн, евро - 48,50 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 ноября, вырос на 3 копейки и составляет 42,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,50 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,19 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,10 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,10 грн/евро, а курс продажи - 48,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 19 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна осталась на предыдущем уровне - официальный курс европейской валюты на среду будет составлять 48,79 гривни за один евро.

В ближайшие два года валютный рынок Украины будет оставаться контролируемым, а по базовому сценарию доллар может вырасти до 48 гривень, рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. По ее словам, несмотря на военные риски, заложенные макроэкономические параметры демонстрируют тенденции к постепенной нормализации рынка.

