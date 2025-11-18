Курс гривни к евро установлен на уровне 48,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 19 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на предыдущем уровне - официальный курс европейской валюты на среду будет составлять 48,79 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,08/42,11 грн/долл., а евро - 48,79/49,80 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,22 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,62 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 18 ноября, вырос на 2 копейки и составляет 42,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,82 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,55 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: