Вопрос задерживается еще по крайней мере на несколько недель.

Соглашение о безопасности границ США, которое предусматривает и помощь Украине, близко к срыву из-за сомнений в Сенате со стороны Республиканской партии, пишет Bloomberg.

"Тяжелое двухпартийное соглашение о введении новых пограничных ограничений США и разблокировании военной помощи Украине находится на грани краха в Сенате, где поддержка республиканцев развалилась перед лицом оппозиции со стороны лидера президентской гонки Дональда Трампа", – говорится в публикации.

Отмечается, что сенаторы-республиканцы после 90-минутного заседания в понедельник, 5 февраля, вечером заявили, что запланированное на среду голосование по этому мероприятию является слишком ранним. Это задерживает помощь Украине еще по крайней мере на несколько недель и оставляет нерешенной ситуацию на границе.

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"Я думаю, что предложение мертво", – сказал ведущий республиканец в комитете по вооруженным силам Роджер Уикер.

Джеймс Лэнкфорд, ключевой республиканец в переговорах, сказал, что запланированное на среду, 7 февраля, процедурное голосование провалится, поскольку сенаторы заявляют, что им нужно больше времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект.

Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, поддержавший воскресный компромисс, заявил, что обсуждение в Республиканской партии продолжится во вторник, 6 февраля. На заседании он сказал сенаторам, что они должны проголосовать против в среду, если им потребуется больше времени на рассмотрение законопроекта.

По словам журналистов, республиканец Майк Раундс из Южной Дакоты, который занимает умеренную позицию в отношении иммиграции и призывает к соглашению, заявил, что будет голосовать против законопроекта на процедурном голосовании, запланированном на среду. Вместо этого он рекомендует Сенату потратить несколько недель на его рассмотрение.

"Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что рассмотрение законопроекта о границе будет отложено на неопределенный срок, по крайней мере после двухнедельного перерыва, который Сенат должен начать позже на этой неделе", – пишет издание.

Ожидается, что Калифорнийский демократ Алекс Падилья и другие либералы также проголосуют против закона.

Помощь США для Украины

В воскресенье, 4 февраля, Сенат США обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов. Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов – Израилю и 20,2 млрд долларов – на повышение безопасности на американской границе.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал двухпартийный законопроект о безопасности границ, выдвинутый сенаторами.

Демократ, президент США Джо Байден ветирует проект закона, который поддержали республиканцы из нижней палаты конгресса (Палата представителей), предусматривающей лишь помощь Израиля. Американский лидер выступает за принятие более широкого проекта закона, в котором прописана помощь израильскому государству и Украине.

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