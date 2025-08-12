Неожиданно, но в списке есть и главная звезда "Гарри Поттера".

Фанаты культовых фильмов способны пересматривать их множество раз, каждый раз замечая что-то новое и восхищаясь сюжетом и игрой актеров. Однако не все звезды популярных лент вспоминают о них с радостью.

УНИАН собрал подборку фильмов, главные герои которых пожалели о своем участии в этих проектах, хотя они и подарили им славу и народное признание.

Кэрри Фишер в "Звездных войнах"

Еще в 2008 году в интервью Today американская актриса призналась, что никогда бы не согласилась на роль принцессы Леи, если бы заранее знала о будущей бешеной популярности этих фильмов.

Видео дня

Девушке было 19 лет, когда она получила эту роль. Несмотря на то, что она весила всего 46 килограммов, ей сказали, что она "слишком толстая" для принцессы:

"Все, что я делала, когда была действительно знаменитой, - это ждала, когда это закончится... Шоу-бизнес не выглядит таким уж и хорошим, когда ты в нем. Это как: "Не смотри на человека за занавесом, великого и могущественного Оза". Я всегда была в курсе того, что происходит за занавесом".

Шон Коннери о "Бонде"

Шотландский киноактер, воплотивший на экране образ британского супершпиона Джеймса Бонда, на самом деле возненавидел эту роль. По его словам, уже в пятой части фильма ("Живешь только дважды") главный герой стал скучным:

"Я всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда. Я хотел бы его убить".

Дэниел Рэдклифф о последних частях "Гарри Поттера"

Известный ролью "мальчика, который выжил" актер в интервью признавался, что ненавидит свою игру в "Принце-полукровке". В 2012 году он рассказал Playboy, что в каждом следующем фильме его актерское мастерство развивалось, однако в какой-то момент процесс остановился:

"Мне очень понравилась моя игра в пятом фильме - отчасти благодаря тому, что я работал с такими людьми, как Гэри Олдман и Дэвид Тьюлис. Помню, как смотрел шестой фильм и думал: "Вау, никакого роста". Ты смотришь на ошибку, которую делал каждый день в течение 11 месяцев - так я это видел. Я имел представление, что Гарри был как солдат, травмированный войной, и в результате этого он закрылся эмоционально".

Роберт Паттинсон о "Сумерках"

В разговоре с журналом Empire в 2008 году английский актер назвал Эдварда Каллена "самым нелепым человеком", который должен был быть "удивительным во всех отношениях":

"Чем больше я читал сценарий, тем больше ненавидел этого парня, поэтому я и сыграл его таким - маниакально-депрессивным человеком, который ненавидит себя".

Шэрон Стоун и знаменитая сцена в "Основном инстинкте"

Во время съемок сцены допроса актрису попросили снять белье, поскольку оно якобы отражало свет. Ее уверяли, что в кадре ничего не будет видно. Стоун узнала о реальных масштабах съемки только на специальном просмотре. После этого она подошла к режиссеру Полу Верховену и дала ему пощечину.

"Эта сцена сделала меня иконой, но не принесла мне уважения... У меня был выбор, но я не удалила сцену, потому что поняла, что она улучшает фильм... Я и Верховен до сих пор имеем прекрасные отношения", - рассказала она в интервью Business Insider в 2025 году.

Другие признания актеров

Напомним, ранее шотландский актер Джеймс Мак-Эвой рассказал, что в начале своей карьеры имел шанс появиться во франшизе о Гарри Поттере. Он проходил пробы на роль юного Лорда Волдеморта.

А известный актер Джеки Чан признался, что уже не способен выполнять экстремальные трюки без помощи команды.

"Если надо прыгнуть со здания - извините, но мне уже нужен каскадер или дублер. А вот обычные драки на экране я все еще выполняю сам", - поделился он.

Вас также могут заинтересовать новости: