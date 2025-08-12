Управляемые торпеды-смертники Японии стали символом отчаянных, но малоэффективных попыток изменить ход войны.

Во время Второй мировой войны Япония создала уникальный вид оружия - управляемую торпеду "Кайтен", которую пилотировали смертники. Она была разработана на основе мощной торпеды "Длинное копье", способной поражать цели на расстоянии до 35 км и нести вдвое больше взрывчатки, чем американские аналоги. Модель "Кайтен" типа 1 имела 1,5 тонны взрывчатки и отсек для пилота, который фактически обрекал себя на смерть, пишет Slash Gear.

Первой жертвой стала американская нефтяная баржа USS Mississinewa, потопленная на атолле Улити в ноябре 1944 года. Следующей, в июле 1945-го, - эскортный эсминец USS Underhill, который после двух взрывов разорвало пополам, унеся жизни 113 моряков. Между этими атаками, в январе 1945 года, "Кайтен" уничтожил еще одно малое американское судно. Это были единственные известные успешные потопления.

Несмотря на большую разрушительную силу, "Кайтен" имели серьезные технические проблемы. Они зависели от больших подводных лодок-носителей, которых активно уничтожали союзники, часто ломались, а проникновение морской воды в двигатель могло привести к преждевременному взрыву. Даже аварийные выходы для пилотов, установленные впоследствии, никогда не использовались.

Видео дня

За время программы погибло 104 пилота, а оружие, задумывавшееся как "тайный козырь" японского флота, в истории осталось скорее примером отчаянной, но малоэффективной военной технологии.

Вас также могут заинтересовать новости: